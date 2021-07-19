Мозгов у блогеров становится все меньше...

Украинские блогеры в последнее время неприятно удивляют

Так, киевлянин опубликовал в социальных сетях видео, на котором сжигает свой украинский паспорт. Из-за негативной реакции пользователей сети, парень поспешно записал новое видео, где извинился за свой поступок.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

На первом видео он показал, как горит его паспорт. Сам киевлянин за кадром говорит, что это видео якобы символизирует, что он собирается покинуть страну и прощается с гражданством.

"Типо я с**буюсь из Украины. Пока, гражданство!" – заявил блогер.

Через некоторое время на его странице появилось новое видео, где поджигатель паспорта утверждает, что документ, который он сжег не настоящий. Также он начал извиняться перед украинскими патриотами и заявил, что якобы искренне любит свою родину.

"В первую очередь, хочу извиниться перед ребятами-патриотами, которые посчитали этот поступок оскорбительным. Я это сделал не потому что я не уважаю или не люблю Украину. Это моя родная страна, и я, конечно же, ее люблю", - оправдался блогер.

Киевлянин не рассказал, в чем был смысл первого видео, и отметил, что записывал его "без задней мысли".

Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.