Його досягнення вже увійшло в українську історію

Український бігун Андрій Ткачук став другою людиною в історії з подоланої відстані в 48-годинному бігу. Бігуну вдалося пробігти у 30-градусну спеку 435 км 446 метрів і встановити національний рекорд.

Про це досягнення повідомили на сторінці Ногибоги в Facebook.

Чемпіонат України проходив у Вінниці. Минулий рекорд України в 48-годинному бігу також належить Андрію - він пробіг 370 км. А всього тиждень тому він виграв Національний чемпіонат з гірського бігу і трейлу в Славському на дистанції 80 км (8:48:23).

Наш співвітчизник впритул наблизився до світового рекорду грека Яноса Куроса, який в 1996 році на турнірі у французькому Сюржері за 48 годин подолав дистанцію в 473 км.

У коментарях українці захопилися силою і волею бігуна, а також привітали його з підкоренням "нової вершини".

"Нереальна ментальна стійкість! Респект і поважуха", "Не вкладається в голові! Понад людські можливості", "Спека доходила до 34, думаю при хороших умовах йому під силу очолити рейтинг", - писали користувачі мережі.

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