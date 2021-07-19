Его достижение уже вошло в украинскую историю

Украинский бегун Андрей Ткачук стал вторым человеком в истории по преодоленному расстоянию в 48-часовом беге. Бегуну удалось пробежать в 30-градусную жару 435 км 446 метров и установить Национальный рекорд.

Об этом достижении сообщили на странице Ногибоги в Facebook.

Чемпионат Украины проходил в Виннице. Прошлый рекорд Украины в 48-часовом беге также принадлежит Андрею - он пробежал 370 км. А всего неделю назад он выиграл национальный чемпионат по горному бегу и трейлу в Славском на дистанции 80 км (8:48:23).

Наш соотечественник вплотную приблизился к мировому рекорду грека Яноса Куроса, который в 1996 году на турнире во французском Сюржере за 48 часов преодолел дистанцию в 473 км.

В комментариях украинцы восхитились силой и волей бегуна, а также поздравили его с покорением "новой вершины".

"Нереальная ментальная устойчивость! Респект и уважуха", "Не укладывается в голове! Сверх человеческих возможностей", "Жара доходила до 34, думаю при хороших условиях ему по силам возглавить рейтинг", - писали пользователи сети.

Напомним, 97-летний украинец стал лучшим теннисистом и побил рекорд.

Как сообщала Politeka, 37-летняя женщина родила сразу 10 детей и побила рекорд.

Также Politeka писала, что украинец вживил себе под кожу уже 8-й чип и побил рекорд.