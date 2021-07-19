У Києві автобус покотився і протаранив автомобіль, що стояв на узбіччі
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Увечері неділі, 18 липня, на проспекті Науки в Києві водій припаркувавсяі і пішов за кавою.
Тоді ж автобус почав сам котитися і протаранив BMW.
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Після удару обидва транспортні засоби вилетіли з дороги на тротуар - легковик проїхав трохи далі, а некерований автобус врізався в стовп.
В результаті ДТП ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, у Києві на бульварі Дружби народів сталася подвійна ДТП
Автомобіль врізався в машину аварійного комісара і 2 автомобілі, які були учасниками попереднього ДТП.
В результаті аварії постраждали 3 людини.
Водій Daewoo Matiz подряпала автомобіль Chery Tiggo, тоді на місце ДТП прибув Аварійний комісар.
"І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі 3 авто",
- повідомили очевидці.
В одному з автомобілів сиділа мама з 2 дітьми - вони отримали важкі травми. Дітей госпіталізували до лікарні.
До слова, неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним гонки по центру Києва і потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.