У Києві автобус покотився і протаранив автомобіль, що стояв на узбіччі

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Увечері неділі, 18 липня, на проспекті Науки в Києві водій припаркувавсяі і пішов за кавою.

Тоді ж автобус почав сам котитися і протаранив BMW.

Після удару обидва транспортні засоби вилетіли з дороги на тротуар - легковик проїхав трохи далі, а некерований автобус врізався в стовп.



В результаті ДТП ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, у Києві на бульварі Дружби народів сталася подвійна ДТП

Автомобіль врізався в машину аварійного комісара і 2 автомобілі, які були учасниками попереднього ДТП.

В результаті аварії постраждали 3 людини.

Водій Daewoo Matiz подряпала автомобіль Chery Tiggo, тоді на місце ДТП прибув Аварійний комісар.

"І тут ззаду на повному ходу, не гальмуючи, влітає Subaru, таранячи всі 3 авто",

- повідомили очевидці.

В одному з автомобілів сиділа мама з 2 дітьми - вони отримали важкі травми. Дітей госпіталізували до лікарні.

До слова, неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним гонки по центру Києва і потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.