В Киеве автобус покатился и протаранил автомобиль стоящий на обочине

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Вечером воскресенья, 18 июля, на проспекте Науки в Киеве водитель припарковался и пошел за кофе.

Тогда же автобус начал сам катиться и протаранил BMW.

После удара оба транспортных средства вылетели с дороги на тротуар - легковушка проехала чуть дальше, а неуправляемый автобус врезался в столб.



В результате ДТП никто из людей не пострадал.

Напомним, в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло двойное ДТП

Автомобиль врезался в машину аварийного комиссара и 2 автомобиля, которые были участниками предыдущего ДТП.

В результате аварии пострадали 3 человека.

Водитель Daewoo Matiz поцарапала автомобиль Chery Tiggo, тогда на место ДТП прибыл аварийный комиссар.

"И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все 3 авто",

– сообщили очевидцы.

В одном из автомобилей сидела мама с 2 детьми - они получили тяжелые травмы. Детей госпитализировали в больницу.

К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.