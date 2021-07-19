В Киеве автобус покатился и протаранил автомобиль стоящий на обочине
Об этом сообщает «Киев Оперативный».
Вечером воскресенья, 18 июля, на проспекте Науки в Киеве водитель припарковался и пошел за кофе.
Тогда же автобус начал сам катиться и протаранил BMW.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Оля Полякова оказалась в клинике и рассказала, что произошло: «Посмотрите, я сделала…»
Алла Пугачева не пришла на похороны бывшего мужа, вскрылись причины конфликта: «Вы придумали легенду…»
Двойная трагедия всколыхнула курорт под Одессой: сначала нашли отца, а потом сына
Экс-участница "Голосу країни" Рак 19 часов рожала дома: "Со мной случилось то, чего я так сильно боялась"
После удара оба транспортных средства вылетели с дороги на тротуар - легковушка проехала чуть дальше, а неуправляемый автобус врезался в столб.
В результате ДТП никто из людей не пострадал.
Напомним, в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло двойное ДТП
Автомобиль врезался в машину аварийного комиссара и 2 автомобиля, которые были участниками предыдущего ДТП.
В результате аварии пострадали 3 человека.
Водитель Daewoo Matiz поцарапала автомобиль Chery Tiggo, тогда на место ДТП прибыл аварийный комиссар.
"И тут сзади на полном ходу, не тормозя, влетает Subaru, тараня все 3 авто",
– сообщили очевидцы.
В одном из автомобилей сидела мама с 2 детьми - они получили тяжелые травмы. Детей госпитализировали в больницу.
К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.