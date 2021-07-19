До травня цього року українці могли отримувати субсидію як "живими грошима", так і в безготівковій формі

Однак тепер, якщо кошти за вашу субсидію перераховувалися в Ощадбанк, який і оплачував комунальні платежі, пакет документів на отримання допомоги від держави потрібно подати заново.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, це стосується людей, які подавали документи на субсидію на початку минулого опалювального сезону.

Громадяни України, кошти за субсидію яких перераховувалися в Ощадбанк, не підпадають під автоматичне перепризначення субсидій, тому їм знову треба подати відповідний пакет документів. Зробити це можна онлайн або в місцевих відділеннях органів соціального захисту. Список документів залежить від життєвої ситуації одержувача, але в нього обов'язково входить заява та декларація про доходи.

"Громадянин має вказати, куди саме потрібно перераховувати кошти: на банківський рахунок або на відділення пошти. В таких випадках не передбачено автоматичного призначення житлової субсидії на наступний період", – зазначили у відомстві.

Так, з травня цього року субсидію "живими" грошима повинні отримувати всі, для кого це передбачено.

Справа в тому, що такі одержувачі відносяться до категорії "домогосподарства, яким грошова субсидія надавалась у грошовій безготівковій формі". Окрім цього, є ще дві категорії, яким субсидії не перепризначать "автоматом":

домогосподарства, яким субсидія була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень, внутрішньо переміщені особи);

домогосподарства, чия субсидія була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, що не проживають за місцем реєстрації.

Зауважимо, що пеня за травень через невчасну сплату комунальних послуг, якщо виною тому затримка є субсидії, нараховуватися не буде. До того ж, виплати може отримати тільки заявник, тобто кошти не можуть бути перераховані на банківський рахунок онука, якщо субсидія офрмлена на бабусю.

Також передбачено, що Ощадбанк перерахує зекономлені кошти за минулий опалювальний сезон. Перерахунов відбудеться на ваш особистий рахунок в банку, однак якщо такого немає, його необхідно відкрити до грудня цього року.

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