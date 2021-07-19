До мая этого года украинцы могли получать субсидию как живыми деньгами, так и в безналичной форме

Однако теперь, если средства за вашу субсидию перечислялись в Ощадбанк, который и оплачивал коммунальные платежи, пакет документов на получение помощи от государства нужно подать заново.

Как сообщили в Министерстве социальной политики это касается людей, которые подавали документы на субсидию в начале прошлого отопительного сезона.

Граждане Украины, средства за субсидию которых перечислялись в Ощадбанк, не подпадают под автоматическое переназначение субсидий, поэтому им снова надо подать соответствующий пакет документов. Сделать это можно онлайн или в местных отделениях органов социальной защиты. Список документов зависит от жизненной ситуации получателя, но в него обязательно входит заявление и декларация о доходах.

"Гражданин должен указать, куда именно нужно перечислять средства: на банковский счет или на отделение почты. В таких случаях не предусмотрено автоматического назначения жилищной субсидии на следующий период", – отметили в ведомстве.

Так, с мая этого года субсидию "живыми" деньгами должны получать все, для кого это предусмотрено.

Дело в том, что такие получатели относятся к категории "домохозяйства, которым денежная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме". Кроме этого, есть еще две категории, которым субсидии не переназначат "автоматом":

домохозяйства, которым субсидия была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений, внутренне перемещенные лица);

домохозяйства, чья субсидия была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, не проживают по месту регистрации.

Заметим, что пеня за май из-за несвоевременной оплаты коммунальных услуг, если виной тому задержка есть субсидии, начисляться не будет. К тому же, выплаты может получить только заявитель, то есть средства не могут быть перечислены на банковский счет внука, если субсидия офрмлена на бабушку.

Также предусмотрено, что Ощадбанк перечислит сэкономленные средства за прошлый отопительный сезон. Перерасчет состоится на ваш личный счет в банке, однако если такового нет, его необходимо открыть до декабря этого года.

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