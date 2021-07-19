Чоловіка довго просили, але ...

Пасажир відмовився надягати маску в літаку і поплатився

Про це повідомив Telegram-канал " Одеса Інфо".

Так, в салоні літака рейсу "Одеса-Анталія" чоловік навідріз відмовився надягати маску.

Очевидці розповідають, що подружня пара збиралася летіти на відпочинок, проте чоловік відмовився надягати захисну маску, як того вимагають правила під час пандемії.

Пасажир відверто хамив і грубив, напоумити скандаліста спочатку намагалися співробітники аеропорту, але ніякі доводи не допомагали.

Коли бешкетника виводили з салону, він кинув у людей файлом з папером. Яке покарання чекає чоловіка-невідомо.

Нагадаємо, в Одеському аеропорту у пасажира загорівся багаж.

НП сталася перед рейсом Київ-Одеса.

Співробітники аеропорту помітили, що у одного з пасажирів почав диміти багаж.

Його вивели за межі терміналу і після цього чоловік, як стверджують свідки епізоду, моментально кинув свій багаж і побіг до літака, його подальша доля невідома.

Представникам аеропорту довелося самостійно гасити вогонь перед самим входом. Після розпакування предмет виявився старим електро-самокатом.

До слова, що літак зі спортсменами впав відразу після зльоту, багато загиблих.

Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.

Також Politeka писала, що на борту літака, який летів з Києва в Домінікану стався конфлікт між пасажирами.