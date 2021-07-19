Пасажир відмовився надягати маску в літаку і поплатився
Про це повідомив Telegram-канал " Одеса Інфо".
Так, в салоні літака рейсу "Одеса-Анталія" чоловік навідріз відмовився надягати маску.
Очевидці розповідають, що подружня пара збиралася летіти на відпочинок, проте чоловік відмовився надягати захисну маску, як того вимагають правила під час пандемії.
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Пасажир відверто хамив і грубив, напоумити скандаліста спочатку намагалися співробітники аеропорту, але ніякі доводи не допомагали.
Коли бешкетника виводили з салону, він кинув у людей файлом з папером. Яке покарання чекає чоловіка-невідомо.
Нагадаємо, в Одеському аеропорту у пасажира загорівся багаж.
НП сталася перед рейсом Київ-Одеса.
Співробітники аеропорту помітили, що у одного з пасажирів почав диміти багаж.
Його вивели за межі терміналу і після цього чоловік, як стверджують свідки епізоду, моментально кинув свій багаж і побіг до літака, його подальша доля невідома.
Представникам аеропорту довелося самостійно гасити вогонь перед самим входом. Після розпакування предмет виявився старим електро-самокатом.
До слова, що літак зі спортсменами впав відразу після зльоту, багато загиблих.
Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.
Також Politeka писала, що на борту літака, який летів з Києва в Домінікану стався конфлікт між пасажирами.