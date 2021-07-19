Пассажир отказался надевать маску в самолете и поплатился
Об этом сообщил Telegram-канал "Одесса Инфо".
Так, в салоне самолета рейса "Одесса-Анталия" мужчина наотрез отказался надевать маску.
Очевидцы рассказывают, что супружеская пара собиралась лететь на отдых, однако мужчина отказался надевать защитную маску, как того требуют правила во время пандемии.
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Пассажир откровенно хамил и грубил, образумить скандалиста сначала пытались сотрудники аэропорта, но никакие доводы не помогали.
Когда дебошира выводили из салона, он бросил в людей файлом с бумагой. Какое наказание ждет мужчину - неизвестно.
Напомним, в одесском аэропорту у пассажира загорелся багаж.
ЧП произошло перед рейсом Киев-Одесса.
Сотрудники аэропорта заметили, что у одного из пассажиров начал дымиться багаж.
Его вывели за пределы терминала и после этого мужчина, как утверждают свидетели эпизода, моментально бросил свой багаж и побежал к самолету, его дальнейшая судьба неизвестна.
Представителям аэропорта пришлось самостоятельно тушить огонь перед самым входом. После распаковки предмет оказался старым электро-самокатом.
К слову, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.
Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.
Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.