Мужчину долго упрашивали, но ...

Пассажир отказался надевать маску в самолете и поплатился

Об этом сообщил Telegram-канал "Одесса Инфо".

Так, в салоне самолета рейса "Одесса-Анталия" мужчина наотрез отказался надевать маску.

Очевидцы рассказывают, что супружеская пара собиралась лететь на отдых, однако мужчина отказался надевать защитную маску, как того требуют правила во время пандемии.

Пассажир откровенно хамил и грубил, образумить скандалиста сначала пытались сотрудники аэропорта, но никакие доводы не помогали.

Когда дебошира выводили из салона, он бросил в людей файлом с бумагой. Какое наказание ждет мужчину - неизвестно.

Напомним, в одесском аэропорту у пассажира загорелся багаж.

ЧП произошло перед рейсом Киев-Одесса.

Сотрудники аэропорта заметили, что у одного из пассажиров начал дымиться багаж.

Его вывели за пределы терминала и после этого мужчина, как утверждают свидетели эпизода, моментально бросил свой багаж и побежал к самолету, его дальнейшая судьба неизвестна.

Представителям аэропорта пришлось самостоятельно тушить огонь перед самым входом. После распаковки предмет оказался старым электро-самокатом.

К слову, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.