У Києві готові повернути перепустки на транспорт через посилення карантину

Про це повідомляє прес-центр КМДА.

Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії коронавірусу,

"Міська влада направить звернення до керівників підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури всіх форм власності щодо складання та направлення до КМДА списків працівників, які потребують спецпропусків на проїзд у громадському транспорті у разі введення посилених карантинних обмежень", - йдеться в повідомленні.

До слова, у Києві скоротять робочий день

"З урахуванням репетиції параду до 30-річчя з проголошення незалежності України просимо власників офісів, роботодавців та інших суб'єктів господарювання, які розміщені або прилягають до Майдану Незалежності, вулиці Хрещатик, вулиці Великої Васильківської та проспекту Перемоги, скоротити робочий день для своїх працівників до 13:00 у дні проведення репетицій", - йдеться у повідомленні.

Репетиції до свята пройдуть 17, 19 і 21 серпня.

Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.

Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.

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