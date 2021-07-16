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У Запоріжжі нахабні злодії вломилися в лікарню

Як передає Politeka.net, подробиці злочину повідомили у відділі комунікацій поліції області.



Інцидент стався ще 10 липня. Посеред ночі до незачинених дверей медзакладу увійшли двоє чоловіків та викрали звідти двері, 10 батарей та металеві труби різного діаметру загальною довжиною 550 метрів.

"За попередніми даними комунальному підприємству завдано збитків на суму в 71 930 гривень", - повідомили в поліції.

Під час слідчих дій злочинців розшукати вдалося. Або виявилися раніше судимі місцеві жителі.

Поліцейські також виявили частину вкраденого, і направили докази на експертизу.

Слідство у даній справі триває.

Нагадаємо, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.

Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.

Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.