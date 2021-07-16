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В Запорожье наглые воры вломились в больницу

Как передает Politeka.net, подробности преступления сообщили в отделе коммуникаций полиции области.



Инцидент произошел еще 10 июля. Посреди ночи в незапертые двери медучреждения вошли двое мужчин и похитили оттуда двери, 10 батарей и металлические трубы разного диаметра общей длиной 550 метров.

"По предварительным данным коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму в 71 930 гривен", - сообщили в полиции.

Во время следственных действий преступников разыскать удалось. Или оказались ранее судимые местные жители.

Полицейские также обнаружили часть украденного, и направили доказательства на экспертизу.

Следствие по данному делу продолжается.

Напомним, что вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел.

Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.

Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.