В Запорожье наглые воры вломились в больницу
Как передает Politeka.net, подробности преступления сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Инцидент произошел еще 10 июля. Посреди ночи в незапертые двери медучреждения вошли двое мужчин и похитили оттуда двери, 10 батарей и металлические трубы разного диаметра общей длиной 550 метров.
"По предварительным данным коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму в 71 930 гривен", - сообщили в полиции.
Во время следственных действий преступников разыскать удалось. Или оказались ранее судимые местные жители.
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Полицейские также обнаружили часть украденного, и направили доказательства на экспертизу.
Следствие по данному делу продолжается.
Напомним, что вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел.
Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.
Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.