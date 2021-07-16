У Києві скоротять робочий день

Про це повідомили в Шевченківській районній державній адміністрації, передає "meta.ua".

"З урахуванням репетиції параду до 30-річчя з проголошення незалежності України просимо власників офісів, роботодавців та інших суб'єктів господарювання, які розміщені або прилягають до Майдану Незалежності, вулиці Хрещатик, вулиці Великої Васильківської та проспекту Перемоги, скоротити робочий день для своїх працівників до 13:00 у дні проведення репетицій", - йдеться у повідомленні.

Репетиції до свята пройдуть 17, 19 і 21 серпня. У ці дні робочі години скоротяться до 13: 00.

До слова, у Києві рятувальники допомогли дитині

Батьки хлопця подзвонили в ДСНС.

Рятувальники зняли гайку з пальця 12-річного хлопця-дитина одягла її заради забави.

Це сталося 13 липня в багатоповерхівці на вулиці Кондратюка. Співробітник ДСНС довелося застосувати спеціальний електроінструмент, щоб зняти гайку з пальця.

Разом з медиками ДСНС провели бесіду з хлопцем і його батьками.

На щастя, медична допомога не знадобилася, здоров'ю хлопця нічого не загрожує.

Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.

Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.

Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.