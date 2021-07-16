Молитва Спасителю Ісусу Христу-рядки, які допоможуть прийняти важливі рішення
Про цю молитву стало відомо завдяки православній спільноті в Instagram "prav.molitva".
Молитва до Ісуса Хрітса при прийнятті важливих рішень:
"Ангеле Божий,
Хранителю мій Святий,
На дотримання мені від Бога
З небеси даний,
Старанно молю Тебе —
Ти мя днесь просвіти,
І від всякого зла збережи,
На благе діяння настави,
І на шлях порятунку направ.
Амінь."
Цей рядки необхідно читати у відокремленій обстановці.
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Важливо пам'ятати, що втрудну хвилину, коли ніхто не може допомогти, є слова звернення до Всевишнього.
Збережіть собі цю молитву і читайте у важкий час.
Молитва за дітей і онуків
"Молю Тебе Всевишній Боже, благослови моїх дітей і онуків Благослови їх Господь, коли прокидаються вони вранці охорони їх розум, тіло і душу, веди їх скрізь, дбай про них. Благослови, Господи, ці місця де вони живуть, вчаться і працюють. Благослови, дороги, по яких ходять мої діти і онуки і ходять поруч з ними.
Навчи їх Господи-прощати і любити ближнього, як самого себе. Коли спіткнеться дитина моя, Підтримай Його Господи. Благослови дітей і онуків наших, своєю безмежною Божою любов'ю. Веди і направляй їх на правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не проходить, твоє Боже благословення здійснює диво в твоїх руках і під тінню крил твоїх, наші діти і онуки в цілковитій безпеці.
Благослови Господи, дітей і онуків моїх бо ти любиш більше ніж я. тому що моє життя-це мої діти... Вклоняюся Господи тобі до ніг. Сльозами б я відиваю твої ноги. Щоб все життя ти берег їх. Амінь."
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