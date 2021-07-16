Молитва Спасителю Ісусу Христу-рядки, які допоможуть прийняти важливі рішення

Про цю молитву стало відомо завдяки православній спільноті в Instagram "prav.molitva".

Молитва до Ісуса Хрітса при прийнятті важливих рішень:

"Ангеле Божий,

Хранителю мій Святий,

На дотримання мені від Бога

З небеси даний,

Старанно молю Тебе —

Ти мя днесь просвіти,

І від всякого зла збережи,

На благе діяння настави,

І на шлях порятунку направ.

Амінь."

Цей рядки необхідно читати у відокремленій обстановці.

Важливо пам'ятати, що втрудну хвилину, коли ніхто не може допомогти, є слова звернення до Всевишнього.

Збережіть собі цю молитву і читайте у важкий час.

Молитва за дітей і онуків

"Молю Тебе Всевишній Боже, благослови моїх дітей і онуків Благослови їх Господь, коли прокидаються вони вранці охорони їх розум, тіло і душу, веди їх скрізь, дбай про них. Благослови, Господи, ці місця де вони живуть, вчаться і працюють. Благослови, дороги, по яких ходять мої діти і онуки і ходять поруч з ними.

Навчи їх Господи-прощати і любити ближнього, як самого себе. Коли спіткнеться дитина моя, Підтримай Його Господи. Благослови дітей і онуків наших, своєю безмежною Божою любов'ю. Веди і направляй їх на правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не проходить, твоє Боже благословення здійснює диво в твоїх руках і під тінню крил твоїх, наші діти і онуки в цілковитій безпеці.

Благослови Господи, дітей і онуків моїх бо ти любиш більше ніж я. тому що моє життя-це мої діти... Вклоняюся Господи тобі до ніг. Сльозами б я відиваю твої ноги. Щоб все життя ти берег їх. Амінь."

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