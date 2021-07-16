Молитва Спасителю Иисусу Христу - строки, которые помогут принять важные решения

Об этой молитве стало известно благодаря православному сообществу в Instagram "prav.molitva".

Молитва к Иисусу Хритсу при принятии важных решений:

"Ангеле Божий,

Хранителю мой святый,

На соблюдение мне от Бога

С небеси данный,

Прилежно молю Тя —

Ты мя днесь просвети,

И от всякого зла сохрани,

На благое деяние настави,

И на путь спасения направи.

Аминь."

Эти строки необходимо читать в уединенной обстановке.

Важно помнить, что втрудную минуту, когда никто не может помочь, есть слова обращения к Всевышнему.

Сохраните себе эту молитву и читайте в трудное время.

Молитва за детей и внуков

"Молю Тебя Всевышний Боже, благослови моих детей и внуков Благослови их Господь, когда просыпаются они утром Охраны их разум, тело и душу, веди их везде, заботься о них. Благослови, Господи, эти места где они живут, учатся и работают. Благослови, дороги, по которым ходят мои дети и внуки и ходящих рядом с ними.

Научи их Господи - прощать и любить ближнего, как самого себя. Когда споткнется ребенок мой, поддержи его Господи. Благослови детей и внуков наших, своей безграничной Божьей любовью. Веди и направляй их на правильную жизненную дорогу. Твоя любовь, Господи, никогда не проходит, Твое Божье благословение совершает чудо в Твоих руках и под тенью крыл Твоих, наши дети и внуки в полной безопасности.

Благослови Господи, детей и внуков моих ибо Ты любишь больше чем я. Потому что моя жизнь - это мои дети... Кланяюсь Господи Тебе до ног. Слезами бы я отываю твои ноги. Чтобы всю жизнь Ты берег их. Аминь."

Напомним о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

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