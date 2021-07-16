Молитва Спасителю Иисусу Христу - строки, которые помогут принять важные решения
Об этой молитве стало известно благодаря православному сообществу в Instagram "prav.molitva".
Молитва к Иисусу Хритсу при принятии важных решений:
"Ангеле Божий,
Хранителю мой святый,
На соблюдение мне от Бога
С небеси данный,
Прилежно молю Тя —
Ты мя днесь просвети,
И от всякого зла сохрани,
На благое деяние настави,
И на путь спасения направи.
Аминь."
Эти строки необходимо читать в уединенной обстановке.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Избранник Мишиной Эллерт в одних плавках насмешил своими наблюдениями на пляже: "Браво"
Свитолина показала откровенные фото перед свадьбой, впечатлив Лесю Никитюк: "Последний раз..."
Погода в Украине резко изменится, синоптики назвали переломную дату: «Похолодает аж до +21 градуса»
Победитель "Голосу країни" раскрыл детали конфликта с Андреем Данилко и Каменских: "Ни рыба, ни мясо"
Важно помнить, что втрудную минуту, когда никто не может помочь, есть слова обращения к Всевышнему.
Сохраните себе эту молитву и читайте в трудное время.
Молитва за детей и внуков
"Молю Тебя Всевышний Боже, благослови моих детей и внуков Благослови их Господь, когда просыпаются они утром Охраны их разум, тело и душу, веди их везде, заботься о них. Благослови, Господи, эти места где они живут, учатся и работают. Благослови, дороги, по которым ходят мои дети и внуки и ходящих рядом с ними.
Научи их Господи - прощать и любить ближнего, как самого себя. Когда споткнется ребенок мой, поддержи его Господи. Благослови детей и внуков наших, своей безграничной Божьей любовью. Веди и направляй их на правильную жизненную дорогу. Твоя любовь, Господи, никогда не проходит, Твое Божье благословение совершает чудо в Твоих руках и под тенью крыл Твоих, наши дети и внуки в полной безопасности.
Благослови Господи, детей и внуков моих ибо Ты любишь больше чем я. Потому что моя жизнь - это мои дети... Кланяюсь Господи Тебе до ног. Слезами бы я отываю твои ноги. Чтобы всю жизнь Ты берег их. Аминь."
Напомним о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.
Politeka ранее писала о молитве родителей о ребенке, который болеет: текст прочтения.
Также Politeka писала о сильных православных молитвах матери о сыне: следует произносить с особой искренностью.