- для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дарина, Вероніка, Поліна;
- для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.
Не обійшлося без оригінальності та креативу серед новоспечених батьків.
Хлопчиків називали Ахілесами, Ізмаїлами, Куонг Кионгами, Сулейманами та Ксенофонтами.
Дівчаток же нарікали Октавіями, Феліціями, Мелісами, Афінами, Есмеральдами і навіть Мадоннами.
А ось у 2020 році серед хлопчиків найрідкіснішими стали такі імена, як Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц і Парижан.
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Серед дівчаток найбільш незвичайними були такі імена, як місяць, Імперія, Попелюшка, Кришталина, квітка, Шанель і Нева.
Правда, велика частина батьків віддавала перевагу традиційним іменам.
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