А ось у 2020 році серед хлопчиків найрідкіснішими стали такі імена, як Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц і Парижан.

Серед дівчаток найбільш незвичайними були такі імена, як місяць, Імперія, Попелюшка, Кришталина, квітка, Шанель і Нева.

Правда, велика частина батьків віддавала перевагу традиційним іменам.

Нагадаємо, що допомогу на дитину вирішили різко збільшити, в Кабміні озвучили цифри

Як повідомляла Politeka, кожен третій українець ризикує залишитися без пенсії: в Мінсоцполітики дали пояснення.

Також Politeka писала, що українцям повернуть гроші за комуналку, в Кабміні придумали новий спосіб.



