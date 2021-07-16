Українці все частіше вибирають незвичайні імена своїм дітям

Як передає Politeka.net, статистику за перше півріччя 2021 надали у прес-службі Міністерства юстицій України в Facebook.
Так, згідно з наданою інформацією, більшість батьків не виділялися, називаючи своїх дітей звичними іменами.
  • для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дарина, Вероніка, Поліна;
  • для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.

Не обійшлося без оригінальності та креативу серед новоспечених батьків.

Хлопчиків називали Ахілесами, Ізмаїлами, Куонг Кионгами, Сулейманами та Ксенофонтами.

Дівчаток же нарікали Октавіями, Феліціями, Мелісами, Афінами, Есмеральдами і навіть Мадоннами.

А ось у 2020 році серед хлопчиків найрідкіснішими стали такі імена, як Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц і Парижан.

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Серед дівчаток найбільш незвичайними були такі імена, як місяць, Імперія, Попелюшка, Кришталина, квітка, Шанель і Нева.

Правда, велика частина батьків віддавала перевагу традиційним іменам.

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