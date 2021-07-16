Украинцы все чаще выбирают необычные имена своим детям

Как передает Politeka.net, статистику за первое полугодие 2021 предоставили в пресс-службе Министерства юстиций Украины в Facebook.
Так, согласно предоставленной информации, большинство родителей не выделялись, называя своих детей привычными именами.
  • для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;
  • для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Не обошлось без оригинальности и креатива среди новоиспеченных родителей.

Мальчиков называли Ахилесами, Измаилами, Куонг Кионгами, Сулейманами и Ксенофонтами.

Девочек же нарекали Октавиями, Фелициями, Мелиссами, Афинами, Эсмеральдами и даже Мадоннами.

А вот в 2020 году среди мальчиков самыми редкими стали такие имена, как Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц и Парижан.

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Среди девочек наиболее необычными были такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Цветок, Шанель и Нева.

Правда, большая часть родителей отдавала предпочтение традиционным именам.

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