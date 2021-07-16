А вот в 2020 году среди мальчиков самыми редкими стали такие имена, как Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц и Парижан.

Среди девочек наиболее необычными были такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Цветок, Шанель и Нева.

Правда, большая часть родителей отдавала предпочтение традиционным именам.

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