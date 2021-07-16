- для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;
- для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.
Не обошлось без оригинальности и креатива среди новоиспеченных родителей.
Мальчиков называли Ахилесами, Измаилами, Куонг Кионгами, Сулейманами и Ксенофонтами.
Девочек же нарекали Октавиями, Фелициями, Мелиссами, Афинами, Эсмеральдами и даже Мадоннами.
А вот в 2020 году среди мальчиков самыми редкими стали такие имена, как Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц и Парижан.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Избранник Мишиной Эллерт в одних плавках насмешил своими наблюдениями на пляже: "Браво"
"Жена и сын уже никогда не обнимут его": трагически оборвалась жизнь украинского майора
Телеведущий Даниель Салем, участвовавший в "Танцях з зірками", с кулаками бросился на Влада Яму: "Выскочка..."
Поезд "Укрзализныци" загорелся на ходу: огонь увидели из далека, видео ЧП
Среди девочек наиболее необычными были такие имена, как Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Цветок, Шанель и Нева.
Правда, большая часть родителей отдавала предпочтение традиционным именам.
Напомним, что помощь на ребенка решили резко увеличить, в Кабмине озвучили цифры
Как сообщала Politeka, каждый третий украинец рискует остаться без пенсии: в Минсоцполитики дали пояснение.
Также Politeka писала, что украинцам вернут деньги за коммуналку, в Кабмине придумали новый способ.