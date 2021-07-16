На трасі Київ-Одеса стався зсув ґрунту

Про це 15 липня повідомила Служба автодоріг в Одеській області.

"На автомобільній дорозі М - 05 Київ – Одеса, на 337 км біля села Троїцьке (Подільський район) в результаті затяжних дощів виник зсув і деформація дорожнього покриття", – заяявили в службі.

Причиною зсуву називають зливи, які просочили грунт вологою.

Частина дороги, де сталося обвалення, зараз перекрита.

Нагадаємо, вКиеве озеро засипають будівельним сміттям.

Про це повідомили на сторінці Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) у Facebook.

"Озеро Лукрець, розташоване недалеко від легендарної Лисої гори, вже наполовину засипали будівельним сміттям і піском. Поруч забудовники встромляють багатоповерхівки. Є велика ймовірність, що озеро також засиплють і побудують на ньому ТРЦ. Як хочуть на Вирлиці", – наголошується в повідомленні.

За даними доктора наук в.Вишневського, За останній час у Києві знищили під забудову близько 30 озер.

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