На трассе Киев – Одесса произошел оползень

Об этом 15 июля сообщила Служба автодорог в Одесской области.

"На автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса, на 337 км возле села Троицкое (Подольский район) в результате затяжных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия", – заяявили в службе.

Причиной оползня называют ливни, которые пропитали почву влагой.

Часть дороги, где произошло обрушение, сейчас перекрыта.

Напомним, вКиеве озеро засыпают строительным мусором.

Об этом сообщили на странице Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) в Facebook.

"Озеро Лукрец, расположенное недалеко от легендарной Лысой горы, уже наполовину засыпали строительным мусором и песком. Рядом застройщики втыкают многоэтажки. Есть большая вероятность, что озеро также засыплют и построят на нем ТРЦ. Как хотят на Вырлице", – отмечается в сообщении.

По данным доктора наук В. Вишневского, за последнее время в Киеве уничтожили под застройку около 30 озер.

К слову, ураган пронесся по украинскому городу, ветер снес крыши и деревья: кадры лютой стихии.

Как сообщала Politeka, в Крым пришла новая стихия на смену ливня, пляжи словно покрыты снегом: кадры лютой непогоды.

Также Politeka писала, что жара и ливни разделят Украину: где воздух прогреется до рекордных отметок.