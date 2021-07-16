На трассе Киев – Одесса произошел оползень
Об этом 15 июля сообщила Служба автодорог в Одесской области.
"На автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса, на 337 км возле села Троицкое (Подольский район) в результате затяжных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия", – заяявили в службе.
Причиной оползня называют ливни, которые пропитали почву влагой.
Часть дороги, где произошло обрушение, сейчас перекрыта.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Избранник Мишиной Эллерт в одних плавках насмешил своими наблюдениями на пляже: "Браво"
Трагически оборвалась жизнь известной красавицы-телеведущей: полтора года назад похоронила сына
Поезд "Укрзализныци" загорелся на ходу: огонь увидели из далека, видео ЧП
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
Напомним, вКиеве озеро засыпают строительным мусором.
Об этом сообщили на странице Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) в Facebook.
"Озеро Лукрец, расположенное недалеко от легендарной Лысой горы, уже наполовину засыпали строительным мусором и песком. Рядом застройщики втыкают многоэтажки. Есть большая вероятность, что озеро также засыплют и построят на нем ТРЦ. Как хотят на Вырлице", – отмечается в сообщении.
По данным доктора наук В. Вишневского, за последнее время в Киеве уничтожили под застройку около 30 озер.
К слову, ураган пронесся по украинскому городу, ветер снес крыши и деревья: кадры лютой стихии.
Как сообщала Politeka, в Крым пришла новая стихия на смену ливня, пляжи словно покрыты снегом: кадры лютой непогоды.
Также Politeka писала, что жара и ливни разделят Украину: где воздух прогреется до рекордных отметок.