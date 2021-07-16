На Житомирщині зникла безвісти літня Українка

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

До правоохоронців звернувся староста Коростенського РУП і повідомив про зникнення мешканки села Рудні.

За наявною інформацією, 10 липня Галина Доглоселець пішла в ліс по ягоди, але так і не повернулася.

За словами місцевих жителів, в ліс жінка ходила щодня.

До пошуків 80-річної бабусі вже підключили поліцейських, Нацгвардію і лісників.

На вигляд їй 80 років, зріст близько 150 см, худорлявої статури, волосся сиве, довге, обличчя кругле, очі карі.

Останній раз її бачили в кофті зеленого кольору, темній сукні і хустці.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження жінки, повідомте про це за телефонами (04135) 2-23-56 або "102".

Варто відзначити, що в здебільшого заблукали в лісі - грибники та збирачі ягід, багато з них – люди старше 60 років.

Збираючись в ліс рятувальники радять брати з собою свисток (повісити на шию), ліхтарик, компас (на випадок, якщо стільниковий зв'язок не буде працювати), сірники, ніж, а також невеликий запас їжі та води. Також не варто забувати вдома мобільний телефон.

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