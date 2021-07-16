На Житомирщине исчезла без вести пожилая украинка
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
К правоохранителям обратился староста Коростенского РУП и сообщил о пропаже жительницы села Рудни.
По имеющееся информации, 10 июля Галина Доглоселец ушла в лес за ягодами, но так и не вернулась.
По словам местных жителей, в лес женщина ходила каждый день.
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К поискам 80-летней старушки уже подключили полицейских, нацгвардию и лесников.
На вид ей 80 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, длинные, лицо круглое, глаза карие.
Последний раз ее видели в кофте зеленого цвета, темном платье и платке.
Если вы владеете какой-либо информацией относительно места нахождения женщины, сообщите об этом по телефонам (04135) 2-23-56 или "102".
Стоит отметить, что в основном заблудившиеся в лесу – грибники и собиратели ягод, многие из них – люди старше 60 лет.
Собираясь в лес спасатели советуют брать с собой свисток (повесить на шею), фонарик, компас (на случай, если сотовая связь не будет работать), спички, нож, а также небольшой запас еды и воды. Также не стоит забывать дома мобильный телефон.
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