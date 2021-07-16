У Києві озеро засипають будівельним сміттям

Про це повідомили на сторінці Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) у Facebook.

"Озеро Лукрець, розташоване недалеко від легендарної Лисої гори, вже наполовину засипали будівельним сміттям і піском. Поруч забудовники встромляють багатоповерхівки. Є велика ймовірність, що озеро також засиплють і побудують на ньому ТРЦ. Як хочуть на Вирлиці", – наголошується в повідомленні.

За даними доктора наук в.Вишневського, За останній час у Києві знищили під забудову близько 30 озер.

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Інцидент стався 13 липня, близько 19:00. Займання сталося в квартирі на третьому поверсі житлового будинку, повідомили в ДСНС.

Вогонь швидко поширився на балкони 4 і 5 поверхів. О 19: 27 пожежу вдалося локалізувати. Вже о 20: 27 його ліквідували на площі 60 квадратних метрів.

До гасіння вогню було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС. На жаль, загинули 2 людини, одна людина в лікарні.

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