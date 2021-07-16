В Киеве озеро засыпают строительным мусором
Об этом сообщили на странице Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) в Facebook.
"Озеро Лукрец, расположенное недалеко от легендарной Лысой горы, уже наполовину засыпали строительным мусором и песком. Рядом застройщики втыкают многоэтажки. Есть большая вероятность, что озеро также засыплют и построят на нем ТРЦ. Как хотят на Вырлице", – отмечается в сообщении.
По данным доктора наук В. Вишневского, за последнее время в Киеве уничтожили под застройку около 30 озер.
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Напомним, что в Киевской области горела пятиэтажка
Инцидент произошел 13 июля, около 19:00. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома, сообщили в ГСЧС.
Огонь быстро распространился на балконы 4 и 5 этажей. В 19:27 пожар удалось локализовать. Уже в 20:27 его ликвидировали на площади 60 квадратных метров.
К тушению огня были привлечены 12 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС. К сожалению, погибли 2 человека, один человек в больнице.
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