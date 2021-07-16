На Житомирщині 14-річна дитина потрапила в ДТП

Як передає Politeka.net, про це передавати у відділі комунікацій поліції області.

Інцидент стався ввечері, 14 липня. Автомобіль, за кермом якого була дитина, злетів у кювет.

В результаті аварії хлопчика з травмами госпіталізували в лікарню.

За попередньою інформацією, транспортний засіб хлопчик викрав у своєї мами.

Наразі правоохоронці встановлюють більш детальні обставини ДТП.

Також ми повідомляли, що у Львівській області в аварії загинув 11-річний водій BMW. Крім хлопчика в салоні автомобіля були його батько і власник транспортного засобу, обидва – в нетверезому стані.

Керувати транспортним засобом хлопчикові дозволив батько.

Згідно зі статистикою, яка в Україні, до речі, зовсім невтішна, практично всі автолюбителі роблять одні й ті ж помилки, внаслідок чого відбуваються аварії, або ДТП.

Втім, винуватцями ДТП стають не тільки водії. Недисциплінованість пішоходів-ще одна причина багатьох аварій.

До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.