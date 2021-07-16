На Житомирщині 14-річна дитина потрапила в ДТП
Як передає Politeka.net, про це передавати у відділі комунікацій поліції області.
Інцидент стався ввечері, 14 липня. Автомобіль, за кермом якого була дитина, злетів у кювет.
В результаті аварії хлопчика з травмами госпіталізували в лікарню.
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За попередньою інформацією, транспортний засіб хлопчик викрав у своєї мами.
Наразі правоохоронці встановлюють більш детальні обставини ДТП.
Також ми повідомляли, що у Львівській області в аварії загинув 11-річний водій BMW. Крім хлопчика в салоні автомобіля були його батько і власник транспортного засобу, обидва – в нетверезому стані.
Згідно зі статистикою, яка в Україні, до речі, зовсім невтішна, практично всі автолюбителі роблять одні й ті ж помилки, внаслідок чого відбуваються аварії, або ДТП.
Втім, винуватцями ДТП стають не тільки водії. Недисциплінованість пішоходів-ще одна причина багатьох аварій.
До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.