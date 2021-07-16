На Житомирщине 14-летний ребенок попал в ДТП
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Инцидент произошел вечером, 14 июля. Автомобиль, за рулем которого был ребенок, слетел в кювет.
В результате аварии мальчика с травмами госпитализировали в больницу.
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По предварительной информации, транспортное средство мальчик угнал у своей мамы.
Сейчас правоохранители устанавливают более подробные обстоятельства ДТП.
Также мы сообщали, что во Львовской области в аварии погиб 11-летний водитель BMW. Помимо мальчика в салоне автомобиля были его отец и владелец транспортного средства, оба – в нетрезвом состоянии.
Согласно статистике, которая в Украине, кстати, совсем неутешительная, практически все автолюбители совершают одни и те же ошибки, вследствие чего происходят аварии, или ДТП.
Впрочем, виновниками ДТП становятся не только водители. Недисциплинированность пешеходов - еще одна причина многих аварий.
К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.
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Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.