У курортному Бердянську триває навала медуз
Як передає Politeka.net, кадри з берега Азовського моря публікують в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Відпочиваючі з самого початку сезону скаржаться на навалу тварини, ну судячи з останніх фото і відео, ситуація посилилася.

Люди змушені заходити у воду лише по коліна, оскільки медузи заполонили акваторії пляжів.
Українці в мережі жартують, що море перетворилося на кисіль і вже пора придумувати якусь страву з морських тварин.
Водночас люди уточнюють, що не на всіх пляжах міста склалася така сумна обстановка.
"Як люди туди ще й їздять відпочивати?", "Минулого року менше було", " на ближній косі і верховій все відмінно)", "Ми в Бердянську в районі 3го пляжу. Вони звичайно є, але не стільки. Плавати можна", "поїхав на Чілі на море, зайшов у море, зрозумів що кожні 30 см медузи, виліз і поїхав додому", - писали в коментарях під відео.

Нагадаємо, "Жалять і оставрують опіки": відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

Як повідомляла Politeka, Змії заполонили український курорт, кадри з узбережжя

Також Politeka писала про нашестя медуз і морських бліх: ситуація в Азовському морі різко змінюватися.

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