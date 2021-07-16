У курортному Бердянську триває навала медуз

Як передає Politeka.net , кадри з берега Азовського моря публікують в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відпочиваючі з самого початку сезону скаржаться на навалу тварини, ну судячи з останніх фото і відео, ситуація посилилася.

Люди змушені заходити у воду лише по коліна, оскільки медузи заполонили акваторії пляжів.

Українці в мережі жартують, що море перетворилося на кисіль і вже пора придумувати якусь страву з морських тварин.

Водночас люди уточнюють, що не на всіх пляжах міста склалася така сумна обстановка.

"Як люди туди ще й їздять відпочивати?", "Минулого року менше було", " на ближній косі і верховій все відмінно)", "Ми в Бердянську в районі 3го пляжу. Вони звичайно є, але не стільки. Плавати можна", "поїхав на Чілі на море, зайшов у море, зрозумів що кожні 30 см медузи, виліз і поїхав додому", - писали в коментарях під відео.