В курортном Бердянске продолжается нашествие медуз

Как передает Politeka.net , кадры с берега Азовского моря публикуют в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отдыхающие с самого начала сезона жалуются на нашествие животны, ну судя по последним фото и видео, ситуация усугубилась.

Люди вынуждены заходить в воду лишь по колена, поскольку медузы заполонили акватории пляжей.

Украинцы в сети шутят, что море превратилось в кисель и уже пора придумывать какое-то блюдо из морских животных.

В то же время люди уточняют, что не на всех пляжах города сложилась такая печальная обстановка.

"Как люди туда ещё и ездят отдыхать?", "В прошлом году меньше было", "На ближней косе и верховой все отлично)", "Мы в Бердянске в районе 3го пляжа. Они конечно есть, но не столько. Плавать можно", "Поехал на чиле на море, зашёл в море, понял что каждые 30 см медузы, вылез и уехал домой", - писали в комментариях под видео.