В курортном Бердянске продолжается нашествие медуз
Как передает Politeka.net, кадры с берега Азовского моря публикуют в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Отдыхающие с самого начала сезона жалуются на нашествие животны, ну судя по последним фото и видео, ситуация усугубилась.
Люди вынуждены заходить в воду лишь по колена, поскольку медузы заполонили акватории пляжей.
Украинцы в сети шутят, что море превратилось в кисель и уже пора придумывать какое-то блюдо из морских животных.
В то же время люди уточняют, что не на всех пляжах города сложилась такая печальная обстановка.
"Как люди туда ещё и ездят отдыхать?", "В прошлом году меньше было", "На ближней косе и верховой все отлично)", "Мы в Бердянске в районе 3го пляжа. Они конечно есть, но не столько. Плавать можно", "Поехал на чиле на море, зашёл в море, понял что каждые 30 см медузы, вылез и уехал домой", - писали в комментариях под видео.
Напомним, "Жалят и оставляют ожоги": отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, Змеи заполонили украинский курорт, кадры с побережья
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Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.