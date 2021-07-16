Про це передає прес-служба метрополітену.
Через те, що під поїзд потрапила людина, в метрополітені на «червоній» лінії обмежили рух.
Потяги курсували за маршрутом "Хрещатик» - "Академмістечко".
У метро уточнили, що випадок є летальним. Рух поїздів відновили у звичайному режимі.
Деталі з'ясовують правоохоронці.
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Нагадаємо, раніше в метро сталася пожежа.
Інцидент трапився на станції метро "Золоті ворота".
Техніка пожежогасіння в столичній підземці просто вражає", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, що після повідомленні про загоряння, працівники підземки не розгубилися і ліквідували вогнище вогню за допомогою швабри і ганчірки.
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