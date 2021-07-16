У київському метро між станціями "Дарниця" — "Лівобережна" людина потрапила під потяг

Про це передає прес-служба метрополітену.

Через те, що під поїзд потрапила людина, в метрополітені на «червоній» лінії обмежили рух.

Потяги курсували за маршрутом "Хрещатик» - "Академмістечко".

У метро уточнили, що випадок є летальним. Рух поїздів відновили у звичайному режимі.

Деталі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в метро сталася пожежа.

Інцидент трапився на станції метро "Золоті ворота".

Техніка пожежогасіння в столичній підземці просто вражає", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що після повідомленні про загоряння, працівники підземки не розгубилися і ліквідували вогнище вогню за допомогою швабри і ганчірки.

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