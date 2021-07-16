В киевском метро между станциями «Дарница» — «Левобережная» человек попал под поезд

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Из-за того, что под поезд попал человек, в метрополитене на «красной» линии ограничили движение.

Поезда курсировали по маршруту «Крещатик» — «Академгородок».

В метро уточнили, что случай является летальным. Движение поездов восстановили в обычном режиме.

Детали выясняют правоохранители.

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Напомним, ранее встоличном метро произошел пожар.

Инцидент случился на станции метро "Золотые ворота".

Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что после сообщении о возгорании, работники подземки не растерялись и ликвидировали очаг огня с помощью швабры и тряпки.

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