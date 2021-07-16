Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
Из-за того, что под поезд попал человек, в метрополитене на «красной» линии ограничили движение.
Поезда курсировали по маршруту «Крещатик» — «Академгородок».
В метро уточнили, что случай является летальным. Движение поездов восстановили в обычном режиме.
Детали выясняют правоохранители.
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Напомним, ранее встоличном метро произошел пожар.
Инцидент случился на станции метро "Золотые ворота".
Техника пожаротушения в столичной подземке просто поражает", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что после сообщении о возгорании, работники подземки не растерялись и ликвидировали очаг огня с помощью швабры и тряпки.
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