Що відомо про нового міністра

У Верховній Раді України відбулося голосування за призначення монастирського Дениса новим главою МВС

"За" проголосував 271 парламентарій.

Таким чином народний депутат Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ.

Деніст Монастирський в 2019 році під час виборів був представлений в якості експерта «команди Зеленського» з питань реформування правоохоронної системи.

Монастирський був обраний народним депутатом 8 скликання від Партії «Слуга народу» номером 19 у списку як безпартійний. У парламенті очолив Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Також Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, який зараз є найближчим соратником Арсена Авакова.

За даними порталу Слово і Діло, у статусі нардепа Монастирський виконав 19 своїх обіцянок з 99 (19%), 3 — провалив, 77 — у процесі виконання.

Експерт програми реформування правоохоронної та судової систем ГО»Український інститут майбутнього".

Був секретарем конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань за квотою Кабінету Міністрів України.

У 2015-2017 роках був юристом в компанії ТОВ «ЛІГАЛ Консалтинг». У 2009 році працював у «Global Ties KC».

У 2007 році обіймав посаду юриста в компанії «Hillmont Partners».

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Арсен Аваков, який очолював Міністерство внутрішніх справ понад 7 років, подав заяву про відставку. Заяву про відставку глава МВС подав сам, але з подачі президента Володимира Зеленського.

Верховна Рада на своєму засіданні парламенту 15 Липня звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, яку він займав більше 7 років.

Арсен Аваков був призначений міністром внутрішніх справ після "Революції Гідності" 22 лютого 2014 року.

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