Что известно о новом министре

В Верховной Раде Украины состоялось голосование за назначение Монастырского Дениса новым главой МВД

"За" проголосовал 271 парламентарий.

Таким образом народный депутат Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел.

Денист Монастырский в 2019 году во время выборов был представлен в качестве эксперта «Команды Зеленского» по вопросам реформирования правоохранительной системы.

Монастырский был избран народным депутатом 8 созыва от партии «Слуга народа» номером 19 в списке как беспартийный. В парламенте возглавил Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Также Монастырский был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Антона Геращенко, который сейчас является ближайшим соратником Арсена Авакова.

По данным портала Слово и дело, в статусе нардепа Монастырский выполнил 19 своих обещаний из 99 (19%), 3 — провалил, 77 — в процессе выполнения.

Эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем ОО «Украинский институт будущего».

Был секретарем конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Кабинета Министров Украины.

В 2015-2017 годах был юристом в компании ООО «Лигал Консалтинг». В 2009 году работал в «Global Ties KC».

В 2007 году занимал должность юриста в компании «Hillmont Partners».

Напомним, 13 июля стало известно, что Арсен Аваков, который возглавлял Министерство внутренних дел более 7 лет, подал заявление об отставке. Заявление об отставке глава МВД подал сам, но с подачи президента Владимира Зеленского.

Верховная Рада на своем заседании парламента 15 июля уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет.

Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел после "Революции достоинства" 22 февраля 2014 года.

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