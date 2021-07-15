Жителі української столиці зняли дивну подію на камеру

На річці Дніпро, недалеко від мосту Патона в Києві, плавав будинок. Поки невідомо, чи перебували в цьому приміщенні люди. Крім того, не повідомляється звідки посеред річки виявилося це будова.

Про це повідомив Telegram-канал KIEVMAP і публікує відео досить незвичайного інциденту.

"У Києві по Дніпру дрейфує будинок. Звідки і куди він прямує-невідомо", - йдеться в повідомленні.

На відео, можна побачити, що будинок плавав у воді в напівзатопленому стані. Не виключено, що ця плавуча будова зірвалася з місця своєї постійної стоянки. Люди жартують в мережі, що будинок відправився у вільне плавання або просто вирішив відпочити від господарів.

Як повідомили журналісти Обозреватель, у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва, повідомлень про зниклий будинок на воді до них поки не надходило.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли по Дніпру плаває споруда. Так, нещодавно по річці Дніпро дрейфував плавучий кран. На борту баржі нікого не було. Під час некерованого плавання судно не зачепило опори мостів.

Нагадаємо, Дніпро на межі екологічної катастрофи, в річці знайшли небезпечні речовини.

Як повідомляла Politeka, Дніпро заполонили екзотичні мешканці: навалу медуз показали на відео.

Також Politeka писала, що некерована баржа дрейфує по Дніпру, кадри.



