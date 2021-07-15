Жители украинской столицы засняли странное происшествие на камеру

На реке Днепре, недалеко от моста Патона в Киеве, плавал дом. Пока неизвестно, находились ли в этом помещении люди. Кроме того, не сообщается откуда посреди реки оказалось это строение.

Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP и публикует видео довольно необычного инцидента.

"В Киеве по Днепру дрейфует дом. Откуда и куда он направляется – неизвестно", – говорится в сообщении.

На видео, можно увидеть, что дом плавал в воде в полузатопленном состоянии. Не исключено, что это плавучее строение сорвалось с места своей постоянной стоянки. Люди шутят в сети, что дом отправился в свободное плавание или просто решил отдохнуть от хозяев.

Как сообщили журналисты Обозревателя, в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева, сообщений о пропавшем доме на воде к ним пока не поступало.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда по Днепру плавает сооружение. Так, недавно по реке Днепр дрейфовал плавучий кран. На борту баржи никого не было. Во время неуправляемого плавания судно не задело опоры мостов.

Напомним, Днепр на грани экологической катастрофы, в реке нашли опасные вещества.

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