Львівщину продовжують дошкуляти змії, які нападають на місцевих жителів

Майже щодня до лікарень Львівської області звертаються постраждалі. 14 липня плазун уклав на лікарняне ліжко 14-річного хлопця.

Як розповіли у прес-службі ДСНС Львівщини, про випадок рятувальники дізналися о 13:20.

О 13: 20 рятувальникам надійшло повідомлення, що в Турківську центральну районну лікарню потрапив 14-річний місцевий житель. Підліток звернувся за допомогою до приймального відділення медзакладу сам. Його госпіталізували. Стан хлопця після укусу середньої тяжкості.

Рятувальники закликають мешканців Львівщини бути уважними та обережними, вирушаючи на природу. Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві, кущах і лісі.

Варто відзначити, що вирушаючи на природу, слід надягати високу щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.

Однак, якщо ви все-таки зустріли плазуна, не панікуйте. Щоб уникнути укусу не варто наближатися до змії і не робити різких рухів. Замість цього потрібно просто спокійно відійти.

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