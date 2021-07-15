Львівщину продовжують дошкуляти змії, які нападають на місцевих жителів
Майже щодня до лікарень Львівської області звертаються постраждалі. 14 липня плазун уклав на лікарняне ліжко 14-річного хлопця.
Як розповіли у прес-службі ДСНС Львівщини, про випадок рятувальники дізналися о 13:20.
О 13: 20 рятувальникам надійшло повідомлення, що в Турківську центральну районну лікарню потрапив 14-річний місцевий житель. Підліток звернувся за допомогою до приймального відділення медзакладу сам. Його госпіталізували. Стан хлопця після укусу середньої тяжкості.
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Рятувальники закликають мешканців Львівщини бути уважними та обережними, вирушаючи на природу. Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві, кущах і лісі.
Варто відзначити, що вирушаючи на природу, слід надягати високу щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.
Однак, якщо ви все-таки зустріли плазуна, не панікуйте. Щоб уникнути укусу не варто наближатися до змії і не робити різких рухів. Замість цього потрібно просто спокійно відійти.
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