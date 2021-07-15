Львовщину продолжают донимать змеи, которые нападают на местных жителей
Почти ежедневно в больницы Львовской области обращаются пострадавшие. 14 июля пресмыкающееся уложило на больничную койку 14-летнего парня.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Львовщины, о случае спасатели узнали в 13:20.
В 13:20 спасателям поступило сообщение, что в Турковскую центральную районную больницу попал 14-летний местный житель. Подросток обратился за помощью в приемное отделение медучреждения сам. Его госпитализировали. Состояние парня после укуса средней тяжести.
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Спасатели призывают жителей Львовщины быть внимательными и осторожными, отправляясь на природу. Чаще всего пресмыкающихся можно встретить в высокой траве, кустах и лесу.
Стоит отметить, что отправляясь на природу, следует надевать высокую плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.
Однако, если вы все-таки встретили пресмыкающееся, не паникуйте. Чтобы избежать укуса не стоит приближаться к змее и не делать резких движений. Вместо этого нужно просто спокойно отойти.
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