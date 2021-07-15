В Україну в найближчий тиждень прийде похолодання

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, радіти поки рано, оскільки вже завтра температура повітря прогріється до рекордних позначок на термометрах.



"16 - го липня очікується протягом дня + 30 +35, місцями +33 + 37 градусів", - поділилася Діденко.

Синоптик також повідомила, що на Заході та сході України ймовірні дощі, але вони будуть не масштабними та короткочасними.



Спека піде на спад в Україні тільки з наступного тижня. Згідно з прогнозом синоптика, температура почне знижуватися 20 липня.

В українському гідромедцентрі також попередили, що 15-18 липня в західних, північних, східних і центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.