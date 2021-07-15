В Україну в найближчий тиждень прийде похолодання
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, радіти поки рано, оскільки вже завтра температура повітря прогріється до рекордних позначок на термометрах.
"16 - го липня очікується протягом дня + 30 +35, місцями +33 + 37 градусів", - поділилася Діденко.
"16 - го липня очікується протягом дня + 30 +35, місцями +33 + 37 градусів", - поділилася Діденко.
Синоптик також повідомила, що на Заході та сході України ймовірні дощі, але вони будуть не масштабними та короткочасними.
Спека піде на спад в Україні тільки з наступного тижня. Згідно з прогнозом синоптика, температура почне знижуватися 20 липня.
Спека піде на спад в Україні тільки з наступного тижня. Згідно з прогнозом синоптика, температура почне знижуватися 20 липня.
В українському гідромедцентрі також попередили, що 15-18 липня в західних, північних, східних і центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, ураган пронісся по українському місту, вітер зніс дахи і дерева: кадри лютої стихії.
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Як повідомляла Politeka, до Криму прийшла нова стихія на зміну зливи, пляжі немов покриті снігом: кадри лютої негоди.
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