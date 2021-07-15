В Украину в ближайшую неделю придет похолодание
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, радоваться пока рано, поскольку уже завтра температура воздуха прогреется до рекордных отметок на термометрах.
"16-го июля ожидается в течение дня + 30 +35, местами +33 + 37 градусов", - поделилась Диденко.
"16-го июля ожидается в течение дня + 30 +35, местами +33 + 37 градусов", - поделилась Диденко.
Синоптик также сообщила, что на западе и востоке Украины вероятны дожди, но они будут не масштабными и кратковременными.
Жара пойдет на спад в Украине только со следующей недели. Согласно прогнозу синоптика, температура начнет снижаться 20 июля.
Жара пойдет на спад в Украине только со следующей недели. Согласно прогнозу синоптика, температура начнет снижаться 20 июля.
В украинском гидромедцентре также предупредили, что 15-18 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, ураган пронесся по украинскому городу, ветер снес крыши и деревья: кадры лютой стихии.
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Как сообщала Politeka, в Крым пришла новая стихия на смену ливня, пляжи словно покрыты снегом: кадры лютой непогоды.
Также Politeka писала, что жара и ливни разделят Украину: где воздух прогреется до рекордных отметок.