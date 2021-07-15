У Сумах обмежили час перебування дітей на вулицях міста
Як передає Politeka.net, про це передавати на інформаційному порталі міської ради.
Так, з 22:00 до 6:00 дітям у віці до 16 років не дозволяється гуляти на вулиці і відвідувати розважальні та інші заклади без присутності хоча б одного з батьків.
Співробітники закладів мають право вимагати у відвідувачів під час комендантської години документи, що підтверджують вік.
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За порушення "комендантської години" батькам загрожує адміністративна відповідальність.
У повідомленні йдеться «що»рішення продиктоване турботою про здоров'я і безпеку дітей".
Крім того, буде посилено контроль за дотриманням заборони на реалізацію тютюнових та алкогольних виробів у закладах торгівлі дітям віком до 18 років.
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