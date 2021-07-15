Як вам таке рішення?

У Сумах обмежили час перебування дітей на вулицях міста

Як передає Politeka.net, про це передавати на інформаційному порталі міської ради.

Так, з 22:00 до 6:00 дітям у віці до 16 років не дозволяється гуляти на вулиці і відвідувати розважальні та інші заклади без присутності хоча б одного з батьків.

Співробітники закладів мають право вимагати у відвідувачів під час комендантської години документи, що підтверджують вік.

За порушення "комендантської години" батькам загрожує адміністративна відповідальність.



У повідомленні йдеться «що»рішення продиктоване турботою про здоров'я і безпеку дітей".

Крім того, буде посилено контроль за дотриманням заборони на реалізацію тютюнових та алкогольних виробів у закладах торгівлі дітям віком до 18 років.

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