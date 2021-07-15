В Сумах ограничили время пребывания детей на улицах города
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на информационном портале городского совета.
Так, с 22:00 до 6:00 детям в возрасте до 16 лет не разрешается гулять на улице и посещать развлекательные и другие заведения без присутствия хотя бы одного из родителей.
Сотрудники заведений имеют право требовать у посетителей во время комендантского часа документы, подтверждающие возраст.
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За нарушение "комендантского часа" родителям грозит административная ответственности.
В сообщении говорится, что «решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей».
Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением запрета на реализацию табачных и алкогольных изделий в учреждениях торговли детям в возрасте до 18 лет.
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