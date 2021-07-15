В Україні восени подорожчають продукти харчування

Експерти поділилися до чого варто готуватися восени. Про це повідомляє РБК-Україна.

У наступному сезоні слід очікувати зростання цін на зерно, соняшникову олію, і отже зростання вартості м'яса, яєць і молока.

"Оскільки аграрний сектор України орієнтований на експорт, особливо це стосується виробництва зерна та олійних культур, то зростання цін на світових ринках призводить до зростання експорту та зростання цін в Україні. Зростання цін на зернові культури, які використовують для виробництва кормів для відгодівлі худоби та птиці, призводить до зростання цін на м'ясо, яйця, молоко», - розповідає кандидат економічних наук та експерт Олександр Хмелевський.

Також Хмелевський вважає, що зниження цін в літній сезон — це тимчасова тенденція, і нас знову чекає зростання інфляції.

«До підвищення цін також призводить зростання податків. У разі прийняття Верховною Радою законопроекту № 5600, який передбачає введення мінімального податкового зобов'язання на селянські господарства, фермери закладуть нові податки в ціни на свою продукцію. Також до зростання цін призведе запуск ринку землі, адже всі витрати на купівлю землі і зростання орендної плати аграрії теж переведуть на споживачів. Тому восени нас чекає чергова хвиля подорожчання, яка охопить всі продовольчі товари. Ну а взимку буде сезонна хвиля подорожчання овочів і фруктів», - повідомив Хмелевський.

Експерти припустили з яких причин відбудеться підвищення цін на продукти.

"Зростання цін на продукти харчування є загальносвітовою тенденцією, яка обумовлена, як дефіцитом ряду продуктів харчування (запаси зерна знаходяться на мінімумі за останні 7 років), так і емісією долара та інших світових валют, що призводить до зростання інфляції", - зазначив експерт Олександр Хмелевський.

Експерт з питань АПК, керівник комітету з аграрних питань Української асоціації бізнесу і торгівлі Яна Казьміна вважає, що на нинішній урожай і ціноутворення істотно вплинула пізня весна і пандемія.

"Ще важливим фактором підвищення цін на м'ясо і рибу вплинуло зниження його споживання на внутрішньому ринку України. За оцінками економічних експертів, українець з'їдає м'яса всього 53-54 кг на рік при нормі 92 кг, а європеєць - 94 кг.вся справа у вартості м'яса і пересічний українець вибирає власним гаманцем. Таким чином, через знижений попит споживання на внутрішньому ринку ціна на м'ясо зростає і ціни на корми для худоби зросли на 30%, що врешті-решт відіб'ється на споживача", - розповіла Яна Казьміна.

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