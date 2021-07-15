Сміливий юнак мріяв встановити рекорд ще в дитинстві

18-річний Тревіс Ладлоу з Великобританії завершив навколосвітню подорож на одномоторному літаку і побив світовий рекорд. Він облетів земну кулю на повітряно-моторному літаку за 44 дня.

Про це повідомляє ВВС.

Хлопець подолав понад 40 тисяч кілометрів за 44 дні. Зараз він офіційно наймолодший чоловік у світі, який самостійно здійснив навколосвітню подорож. Досягнення британця увійшло до Книги рекордів Гінесса.

Кожен день юнак витрачав по вісім годин на управління повітряним судном — за добу він міг подолати до півтори тисячі кілометрів без зупинок.

Його маршрут передбачав зупинки в 13 країнах — Нідерландах, Польщі, РФ, США, Канаді, Гренландії, Ісландії, Великобританії, Ірландії, Іспанії, Марокко, Франції та Бельгії.

За словами батька Тревіса, Ніка Ладлоу, син загорівся ідеєю облетіти світ ще в 10-річному віці. За штурвал літака він сів у 12 років і вже через два роки став наймолодшим пілотом планера у Великобританії.

Крім того, Тревіс отримав чорний пояс з карате в 12 років, брав участь у змаганнях з мотокросу на національному рівні і одного разу навчився кататися на одноколісному велосипеді за три дні, перш ніж брати участь у триатлоні.

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