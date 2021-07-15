Смелый юноша мечтал установить рекорд еще в детстве

18-летний Трэвис Ладлоу из Великобритании завершил кругосветное путешествие на одномоторном самолете и побил мировой рекорд. Он облетел земной шар на воздушно-моторном самолете за 44 дня.

Об этом сообщает ВВС.

Парень преодолел более 40 тысячи километров за 44 дня. Сейчас он официально самый молодой человек в мире, который самостоятельно осуществил кругосветное путешествие. Достижение британца вошло в книгу рекордов Гинесса.

Каждый день юноша тратил по восемь часов на управление воздушным судном — за сутки он мог преодолеть до полутора тысяч километров без остановок.

Его маршрут предусматривал остановки в 13 странах — Нидерландах, Польше, РФ, США, Канаде, Гренландии, Исландии, Великобритании, Ирландии, Испании, Марокко, Франции и Бельгии.

По словам отца Трэвиса, Ника Ладлоу, сын загорелся идеей облететь мир еще в 10-летнем возрасте. За штурвал самолета он сел в 12 лет и уже через два года стал самым юным пилотом планера в Великобритании.

Кроме того, Трэвис получил черный пояс по карате в 12 лет, участвовал в соревнованиях по мотокроссу на национальном уровне и однажды научился кататься на одноколесном велосипеде за три дня, прежде чем участвовать в триатлоне.

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