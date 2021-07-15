До правоохоронців звернулися очевидці, які повідомили, що на місцевому кладовищі згоріло майже 30 вінків на могилах.

На Черкащині чоловік випалював дріт з жалобних вінків на могилах

Прибулим на місце слідчим вдалося знайти зловмисника-ним виявився 61-річний місцевий житель, який раніше вже був неодноразово судимий.

За його словами, дріт, який залишався після згорілих вінків він здавав на металобрухт.

Всього від його рук постраждало 28 могил.

Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині молодий хлопець розніс пам'ятники цвинтарі.

Хулігана на гарячому-він якраз намагався повалити чергове надгробок.



