К правоохранителям обратились очевидцы, которые сообщили, что на местном кладбище сгорело почти 30 венков на могилах.

На Черкасчине мужчина выжигал проволоку из траурных венков на могилах

Прибывшим на место следователям удалось найти злоумышленника - им оказался 61-летний местный житель, который ранее уже был неоднократно судим.

По его словам, проволоку, которая оставалась после сгоревших венков он сдавал на металлолом.

Всего от его рук пострадало 28 могил.

Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине молодой парень разнес памятники кладбище.

Хулигана на горячем - он как раз пытался повалить очередное надгробие.



