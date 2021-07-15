В Україні розпочався сезон квартирних крадіжок
Так, багато українців перебувають у відпустці, і в зв'язку з відсутністю господарів квартири довгий час активно користуються злодії.
Схему "опрацювання" житла показав Київ Оперативний у Facebook.
"Будьте вкрай уважні! Сезон відпусток-сезон квартирних крадіжок! На Оболоні вночі були помічені двоє, які перевіряли замки, двері, тамбури. Копи були викликані, файли відео були передані їм. Перевірили парадне, але ці покидьки вже пішли", - сказано в повідомленні.
На відео можна побачити, як двоє чоловіків ходять по під'їзду і оглядають квартири і навіть ставлять мітки.
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Нагадаємо, що на харківському ринку спіймали злодія
Про інцидент повідомили очевидці, сталося це на Центральному ринку Харкова.
Поки чекали поліцію, злочинець спробував звільнитися і дістав ніж, за що отримав кулаками.
У соцмережах повідомили, що злочинець спійманий.
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