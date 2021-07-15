В Україні розпочався сезон квартирних крадіжок

Так, багато українців перебувають у відпустці, і в зв'язку з відсутністю господарів квартири довгий час активно користуються злодії.

Схему "опрацювання" житла показав Київ Оперативний у Facebook.

"Будьте вкрай уважні! Сезон відпусток-сезон квартирних крадіжок! На Оболоні вночі були помічені двоє, які перевіряли замки, двері, тамбури. Копи були викликані, файли відео були передані їм. Перевірили парадне, але ці покидьки вже пішли", - сказано в повідомленні.

На відео можна побачити, як двоє чоловіків ходять по під'їзду і оглядають квартири і навіть ставлять мітки.

Нагадаємо, що на харківському ринку спіймали злодія

Про інцидент повідомили очевидці, сталося це на Центральному ринку Харкова.

Поки чекали поліцію, злочинець спробував звільнитися і дістав ніж, за що отримав кулаками.

У соцмережах повідомили, що злочинець спійманий.

До слова, злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував: "поклали на траву і..."

Як повідомляла Politeka, під Києвом поліцію підняли на вуха: дівчинку напоїли і вивезли на околицю міста.

Також Politeka писала, що у киянина вкрали сумку з п'ятьма мільйонами, кадри і деталі події.