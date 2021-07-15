В Украине начался сезон квартирных краж
Так, многие украинцы находятся в отпуске, и в связи с отсутствием хозяев квартиры долгое время активно пользуются воры.
Схему "проработки" жилища показал Киев Оперативный в Facebook.
"Будьте крайне внимательны! Сезон отпусков - сезон квартирных краж! На Оболони ночью были замечены двое, которые проверяли замки, двери, тамбуры. Копы были вызваны, файлы видео были переданы им. Проверили парадное, но эти отбросы уже ушли", - сказано в сообщении.
На видео можно увидеть, как двое мужчин ходят по подъезду и осматривают квартиры и даже ставят метки.
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Видео можно увидеть здесь.
Напомним, что на харьковском рынке поймали вора
Об инциденте сообщили очевидцы, произошло это на Центральном рынке Харькова.
Пока ждали полицию, преступник попытался освободиться и достал нож, за что получил кулаками.
В соцсетях сообщили, что преступник пойман.
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