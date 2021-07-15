В Украине начался сезон квартирных краж

Так, многие украинцы находятся в отпуске, и в связи с отсутствием хозяев квартиры долгое время активно пользуются воры.

Схему "проработки" жилища показал Киев Оперативный в Facebook.

"Будьте крайне внимательны! Сезон отпусков - сезон квартирных краж! На Оболони ночью были замечены двое, которые проверяли замки, двери, тамбуры. Копы были вызваны, файлы видео были переданы им. Проверили парадное, но эти отбросы уже ушли", - сказано в сообщении.

На видео можно увидеть, как двое мужчин ходят по подъезду и осматривают квартиры и даже ставят метки.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, что на харьковском рынке поймали вора

Об инциденте сообщили очевидцы, произошло это на Центральном рынке Харькова.

Пока ждали полицию, преступник попытался освободиться и достал нож, за что получил кулаками.

В соцсетях сообщили, что преступник пойман.

К слову, вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел: "Положили на траву и..."

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

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