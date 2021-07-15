Українцям загрожує в'язниця за злочини в Польщі

Як повідомили у місцевій поліції, двоє чоловіків у віці 35 і 52 років будуть нести відповідальність за крадіжки в банкоматах.

Чоловіки знімали гроші втручаючись в роботу банкоматів за допомогою нового методу із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

Орудували українці протягом жовтня 2020 року в Любліні та найближчих містах.

За даними поліції, всього було вкрадено понад мільйон злотих (понад 7 млн гривень - ред.).

Під час розслідування виявилося, що вони вже кілька місяців перебувають під арештом за інші злочини.

Тепер їм загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.

Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.

Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.