Ближайшие 10 лет они могут провести за решеткой

Украинцам грозит тюрьма за преступления в Польше

Как сообщили в местной полиции, двое мужчин в возрасте 35 и 52 лет будут нести ответственность за кражи в банкоматах.

Мужчины снимали деньги вмешиваясь в работу банкоматов с помощью нового метода с применением специализированного программного обеспечения.

Орудовали украинцы в течение октября 2020 года в Люблине и ближайших городах.

По данным полиции, всего было украдено более миллиона злотых (более 7 млн гривен - ред.).