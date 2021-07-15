Украинцам грозит тюрьма за преступления в Польше
Как сообщили в местной полиции, двое мужчин в возрасте 35 и 52 лет будут нести ответственность за кражи в банкоматах.
Мужчины снимали деньги вмешиваясь в работу банкоматов с помощью нового метода с применением специализированного программного обеспечения.
Орудовали украинцы в течение октября 2020 года в Люблине и ближайших городах.
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По данным полиции, всего было украдено более миллиона злотых (более 7 млн гривен - ред.).
Во время расследования оказалось, что они уже несколько месяцев находятся под арестом за другие преступления.
Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, что вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел.
Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.
Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.