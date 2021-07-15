Як вам такий вчинок?

Батьки відправили маленьку доньку жити на безлюдний острів

Інцидент стався в Китаї, пише NewsBeezer.

13-річну дівчинку виявив місцевий рибалка, почувши крики про допомогу.

Як виявилося, дитину батьки залишили на острові навмисно. Там вона встигла провести 2 дні в повній самоті.

Причиною такого вчинку стала" неналежна " поведінка дитини-батьки були обурені, що вона постійно просила їсти, не допомагала по дому і погано вчилася, а потім і зовсім кинула школу.

Провини у своєму вчинку батьки не бачать, оскільки забезпечили дитину всім необхідним, а на допиті в поліції вони наполягали на необхідності такого виховання.

Варто відзначити, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а з найпоширеніших причин зникнення - складні відносини з батьками через те, що діти намагаються довести свою незалежність і самостійність.

Згідно з даними поліції, основними причинами відходу дітей з сімей є їх схильність до бродяжництва, конфлікти в сім'ї і з однолітками.

Також дитина може піти з дому якщо батьки не приділяють йому належної уваги.

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