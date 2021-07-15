Родители отправили маленькую дочку жить на необитаемый остров
Инцидент произошел в Китае, пишет NewsBeezer.
13-летнюю девочку обнаружил местный рыбак, услышав крики о помощи.
Как оказалось, ребенка родители оставили на острове намеренно. Там она успела провести 2 дня в полном одиночестве.
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Причиной такого поступка стало "неподобающее" поведение ребенка - родители были возмущены, что она постоянно просила есть, не помогала по дому и плохо училась, а потом и вовсе бросила школу.
Вины в своем поступке родители не видят, поскольку снабдили ребенка всем необходимым, а на допросе в полиции они настаивали на необходимости такого воспитания.
Стоит отметить, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а из самых распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями из-за того, что дети пытаются доказать свою независимость и самостоятельность.
Согласно данным полиции, основными причинами ухода детей с семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты в семье и со сверстниками.
Также ребенок может уйти из дома если родители не уделяют ему должного внимания.
Напомним, украинка с коляской напугала прохожих, видео: "Ноги малыша летали в разные стороны".
Как сообщала Politeka, родители отказались от девочки, которая спасла четырех детей из огня.
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