Как вам такой поступок?

Родители отправили маленькую дочку жить на необитаемый остров

Инцидент произошел в Китае, пишет NewsBeezer.

13-летнюю девочку обнаружил местный рыбак, услышав крики о помощи.

Как оказалось, ребенка родители оставили на острове намеренно. Там она успела провести 2 дня в полном одиночестве.

Причиной такого поступка стало "неподобающее" поведение ребенка - родители были возмущены, что она постоянно просила есть, не помогала по дому и плохо училась, а потом и вовсе бросила школу.

Вины в своем поступке родители не видят, поскольку снабдили ребенка всем необходимым, а на допросе в полиции они настаивали на необходимости такого воспитания.

Стоит отметить, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а из самых распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями из-за того, что дети пытаются доказать свою независимость и самостоятельность.

Согласно данным полиции, основными причинами ухода детей с семей является их склонность к бродяжничеству, конфликты в семье и со сверстниками.

Также ребенок может уйти из дома если родители не уделяют ему должного внимания.

Напомним, украинка с коляской напугала прохожих, видео: "Ноги малыша летали в разные стороны".

Как сообщала Politeka, родители отказались от девочки, которая спасла четырех детей из огня.

Также Politeka писала, что пенсионерку спасают в Днепре, старушка оказалась в плену стихии.